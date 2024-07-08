Военные обнаружили под Авдеевкой лабораторию для производства отравляющих веществ

Российские войска нашли в промзоне в районе Авдеевки лабораторию с химическим оборудованием западного производства. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его процитировала пресс-служба Минобороны.

На первом этаже разрушенного здания военные обнаружили хорошо оснащенную лабораторию. В ней находились полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, реактивы, а также польские и американские противогазы.

Специалисты определили, что в емкостях была серная кислота и цианистый натрий. По мнению Кириллова, в этом помещении производили отравляющие вещества общеядовитого действия.

Ранее начальник войск РХБЗ сообщил, что ВСУ могут создать «грязную бомбу». По его словам, для этой цели страны Запада завозят на Украину радиохимические вещества.