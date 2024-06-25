Начальник войск РХБЗ предупредил о планах Украины создать «грязную бомбу»

Страны Запада ввозят на территорию Украины радиохимические вещества, с помощью которых можно создать «грязную бомбу». Об этом заявил на брифинге начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Трансляцию брифинга провели «Известия» .

По его словам, радиохимические вещества поставляются Украине через Польшу и Румынию. Представитель Минобороны добавил, что куратором этого вопроса является глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Кириллов также предположил, что Украина может применить бомбу «под чужим флагом».

Ранее Минобороны заподозрило Украину в намерении увеличить применение токсичных веществ в зоне проведения спецоперации. По информации Кириллова, у ВСУ есть фосфорорганические соединения, в том числе аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»)».