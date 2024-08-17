РИА «Новости»: морпехи нашли в колонне ВСУ под Курском ящики с патронами НАТО

Российские морпехи нашли в броневиках на месте уничтоженной колонны ВСУ в Курской области ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер рассказал, что патроны были калибра 12,7 миллиметра с маркировкой на арабском языке. Боекомплект предназначался не для ВСУ, а для американской армии и ее союзников на Ближнем Востоке, предположил он.

В уничтоженных украинских броневиках военные нашли более двадцати цинковых ящиков с боеприпасами. Они маркировались 2019 годом производства.

Ранее ВС России ликвидировали моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Войска уничтожили два американских бронеавтомобиля HMMWV, несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелую бронемашину Cougar.

Они обнаружили украинские паспорта и военные билеты, а также западное оружие, боекомплект, бронежилеты и противогазы, средства связи и РЭБ. В качестве трофея российским бойцам достались бронетранспортер Stryker, бронемашина Cougar и несколько броневиков Roshel Senator.