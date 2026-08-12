Военные обезвредили почти 150 БПЛА над регионами России за день

Днем 12 августа дежурные средства ПВО уничтожили 147 беспилотников самолетного типа над Россией, в том числе над Московским регионом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня с 08:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители министерства.

Система ПВО сработала над Брянской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Липецкой, Курской, Нижегородской, Ростовской, Орловской, Рязанской и Тульской областями. БПЛА самолетного типа нейтрализовали также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

За аналогичный период 11 августа над Россией сбили 42 беспилотника. Их засекли над пятью регионами и акваторией Азовского моря.