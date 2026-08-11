За день силы ПВО уничтожили более 40 БПЛА над пятью российскими регионами

Над территорией России в течение дня 11 августа засекли и уничтожили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня, в период с 08:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили представители министерства.

Военные обезвредили БПЛА над Крымом, Белгородской, Курской, Брянской и Оренбургской областями. Система ПВО сработала также над акваторией Азовского моря.

Ранее о последствиях атаки сообщили власти Оренбургской области. Обломки сбитого БПЛА спровоцировали пожар на промышленном предприятии, никто не пострадал. Всего над регионом сбили не менее 11 летательных аппаратов.