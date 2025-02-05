Военные ночью сбили 4 дрона над Курской и Белгородской областями

Минобороны: средства ПВО нейтрализовали за ночь 4 БПЛА под Курском и Белгородом

Системы противовоздушной обороны в ночь на 5 февраля нейтрализовали над двумя российскими регионами четыре украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области и еще два — над Курской.

Ранее губернатор Краснодарского края заявил об атаке дронов в регионе. По его словам, обломки одного из беспилотников упали на резервуар в станице Новоминской Каневского района. В емкости оставалось незначительное количество нефтепродуктов, поэтому она загорелось. Вспыхнувшему пожару присвоили второй ранг сложности. Глава Кубани рассказал, что к месту ЧП прибыли специальные службы — для ликвидации возгорания привлекли группировку из 55 спасателей, а также 19 единиц техники.

Глава Каневского района взял ситуацию на контроль и доложил, что огнеборцы локализовали пожар. Информация о пострадавших не поступала.