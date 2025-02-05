Мощный пожар начался после атаки БПЛА на Кубани

Российские войска успешно отразили атаку беспилотников ВСУ в Краснодарском крае. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на резервуар в станице Новоминской Каневского района. В емкости оставалось незначительное количество нефтепродуктов. После падения обломков начался пожар, ему присвоили второй ранг сложности.

К месту происшествия прибыли специальные службы. Как уточнил Кондратьев, к тушению возгорания привлекли группировку из 55 сотрудников МЧС, ее усилили 19 единицами техники.

Ситуацию на месте взял на контроль глава Каневского района. Согласно его докладам, пожар локализовали. Предварительно, никто не пострадал.

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