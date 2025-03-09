Военные ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали беспилотники в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА», — написал он.

Слюсарь уточнил, что беспилотники перехватили в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По его словам, обошлось без пострадавших.

В ночь на 9 марта несколько взрывов прогремели над Липецкой областью. Также очевидцы рассказали, что видели в небе вспышки, похожие на работу средств ПВО. Взрывы слышали в селе Косыревка, расположенном в трех километрах от Липецка.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что военные отразили атаку БПЛА на регион. Он попросил местных жителей не выходить на улицу и не приближаться к окнам. Информация о пострадавших не поступала.