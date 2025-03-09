Над Липецком прогремели семь мощных взрывов

Над Липецком прогремели по меньшей мере семь мощных взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам очевидцев, взрывы были слышны на окраине города. Также они рассказали о вспышках в небе, которые похожи на работу системы ПВО. Перед тем, как прогремели взрывы, в городе слышали сирену.

Кроме того, о взрывах сообщили жители села Косыревка, расположенного в трех километрах от Липецка.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в официальном Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку вражеских беспилотников над областью. Он попросил жителей области оставаться дома и отойти от окон.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

В то же время жители Рязани сообщили о пяти взрывах. Предположительно. целью украинских БПЛА была нефтебаза.