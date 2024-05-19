Военные нейтрализовали БПЛА над Белгородской областью | 360°

Важное 19 мая 2024, 09:13 Военные нейтрализовали БПЛА над Белгородской областью Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ под Белгородом РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Попытку ВСУ атаковать российские объекты пресекли примерно в 07:40 по московскому времени. Боевики пытались с помощью БПЛА самолетного типа совершить теракт на территории России.

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Ранее российские военные отбили массированную атаку дронов в ночь на 19 мая. Беспилотники зафиксировали в Крыму, Белгородской области и Краснодарском крае. Всего военнослужащие ликвидировали более 60 украинских БПЛА.

По информации Минобороны, большую часть беспилотников нейтрализовали в Краснодарском крае — там уничтожили 57 аппаратов. Над территорией Крыма средства ПВО также сбили девять американских ракет ATACMS.