Военные нейтрализовали БПЛА над Белгородской областью | 360°

19 мая 2024, 09:13
Военные нейтрализовали БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ под Белгородом
Системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Попытку ВСУ атаковать российские объекты пресекли примерно в 07:40 по московскому времени. Боевики пытались с помощью БПЛА самолетного типа совершить теракт на территории России.
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Ранее российские военные отбили массированную атаку дронов в ночь на 19 мая. Беспилотники зафиксировали в Крыму, Белгородской области и Краснодарском крае. Всего военнослужащие ликвидировали более 60 украинских БПЛА.
По информации Минобороны, большую часть беспилотников нейтрализовали в Краснодарском крае — там уничтожили 57 аппаратов. Над территорией Крыма средства ПВО также сбили девять американских ракет ATACMS.
Беспилотники
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ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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