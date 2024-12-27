Военные начали готовить армию дронов «Сибирячок» на секретном заводе в Москве

Российские инженеры начали готовить армию дронов на одном из секретных московских предприятий. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Новейшая разработка получила название «Сибирячок». По информации издания, она стала очередным шагом в эволюции беспилотников. Дрон оснастили улучшенной камерой и удобным корпусом.

«Производные компоненты высокотехнологичны и полностью отвечают последним стандартам, включая сложные детали и программное обеспечение, разработанные в России», — отметил корреспондент Ura.ru Роман Наумов со ссылкой на начальника производства.

Он добавил, что предприятие может выпускать более 70 тысяч беспилотников в год.

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