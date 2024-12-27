Военные начали готовить армию дронов «Сибирячок» на секретном заводе в Москве
Ura.ru: в Москве начали производить новейшие БПЛА «Сибирячок»
Российские инженеры начали готовить армию дронов на одном из секретных московских предприятий. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Новейшая разработка получила название «Сибирячок». По информации издания, она стала очередным шагом в эволюции беспилотников. Дрон оснастили улучшенной камерой и удобным корпусом.
«Производные компоненты высокотехнологичны и полностью отвечают последним стандартам, включая сложные детали и программное обеспечение, разработанные в России», — отметил корреспондент Ura.ru Роман Наумов со ссылкой на начальника производства.
Он добавил, что предприятие может выпускать более 70 тысяч беспилотников в год.
Ранее военные занялись разработкой уникального андроида БРЧ-1. Робот сможет помогать транспортировать грузы и эвакуировать раненых, а после испытаний и доработки заменит солдат на передовой. Андроид будет превосходить человека по силе, скорости и анализу окружающей среды, отметил специалист научно-производственного предприятия «Герань».