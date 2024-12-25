Сможет заменить солдат на передовой. В России начали разработку уникального робота-андроида

Российские специалисты разрабатывают для военных целей робота БРЧ-1 — самоходящего андроида, превосходящего человека по силе. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

По его словам, разработку планируют в будущем использовать в зоне боевых действий

«В настоящее время специалисты НПП „Герань“ работают над созданием самоходящего робота-андроида, который по форм-фактору будет выглядеть как человек, но превосходить его по силе, скорости и анализу окружающей среды», — заявил инженер.

Жуков подчеркнул, что робот сможет заменить солдат на передовой. Перед тем как это произойдет, оснащенный оружием андроид пройдет большой цикл испытаний. На первых этапах робот будет выполнять работы по транспортировке грузов или помощи в эвакуации раненых. Испытания пройдут в первом квартале следующего года, добавил конструктор.

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