Военные медики извлекли из глаза десантника аккумулятор вражеского БПЛА

В прифронтовой полосе военные медики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады провели сложную операцию — извлекли из глаза раненого бойца аккумулятор взорвавшегося беспилотника-камикадзе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что врачи провели рискованную операцию в непосредственной близости от передовой. Десантник получил тяжелое ранение в верхнюю часть тела в результате взрыва украинского БПЛА рядом с ним. В правую глазницу пострадавшего глубоко проникла и застряла в мягких тканях литиевая батарея беспилотника.

«Мы слышали о случаях детонации поврежденных аккумуляторов, а также об элементах минирования, которые противник часто внедряет в дроны. Батарея могла сдетонировать в любой момент», — сказал один из военных медиков.

Бойца успешно прооперировали. Ему спасли не только жизнь, но и сохранили зрение. В военном ведомстве уточнили, что после стабилизации состояния военного его подготовили к эвакуации в тыловой госпиталь для дальнейшей реабилитации и пластики.

Ранее фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным Тихий во время эвакуации раненого бойца с поля боя сбил из стрелкового оружия два вражеских дрона.