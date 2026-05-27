Фельдшер-морпех в зоне СВО сбил вражеские дроны, защитив себя и раненого

Во время эвакуации раненого военного с поля боя фельдшеру 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным Тихий пришлось ликвидировать вражеские беспилотники. Об этом военный врач рассказал в беседе с РИА «Новости» .

По словам Тихого, он выдвинулся к месту для осмотра и эвакуации раненого, как только получил сигнал. Когда он подбежал к военному, тот сразу предупредил, что их засек вражеский дрон-наблюдатель.

«Также я услышал звук приближающегося FPV-дрона. Я, долго не думая, на адреналине, сбил из стрелкового оружия наблюдательный дрон, затем FPV-дрон», — сказал фельдшер.

После устранения угрозы в виде вражеских БПЛА раненого удалось безопасно эвакуировать. Военный не мог сам передвигаться, врач помог ему добраться до медицинского поста, где продолжил оказывать необходимую помощь.

