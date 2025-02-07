Военные группировки «Север» взяли в плен 11 боевиков ВСУ под Курском

Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск «Север» взяли в плен 11 украинских солдат в Курской области. Об этом заявил стрелок-разведчик с позывным Волк, сообщил ТАСС .

Пленных взяли при захвате опорных пунктов ВСУ в приграничном районе.

«Пошли работать, отработали, взяли все красиво, без потерь. Но только потери были на той стороне, и были взяты 11 пленных», — отметил стрелок.

Он объяснил, что ВС России загнали украинских военнослужащих в тупик благодаря грамотной тактике боя. Когда войска выводили пленных, ВСУ начали стрелять по сослуживцам.

«Вообще не жалели своих, чтобы не сдавались в плен и не выдали никакую информацию», — объяснил Волк.

Ранее российские бойцы отбили восемь атак ВСУ в направлении курских сел Черкасская Конопелька и Уланок.

Десантники, морпехи, добровольцы из отрядов «Ветераны» и «АрБат», а также операторы дронов Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» предотвратили попытку контрнаступления при поддержке артиллеристов и авиации.