«Финансовая катастрофа». В Норвегии сообщили об огромных убытках от ЧМ

Проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме привело к финансовой катастрофе. Об этом изданию VG сообщил глава финансового департамента Кьетил Рейнскоу.

«Трудно понять, если изначально в январе вы прогнозируете прибыль в 1,7-2,5 миллиона евро, продаете столько билетов, сколько продали, а потом у вас дефицит в двузначное число миллионов крон. Я в течение 20 лет сталкивался со многими компаниями. Я никогда не сталкивался с подобной крупной экономической катастрофой, как эта», — сказал Рейнскоу.

По информации журналистов, убытки составили около 2,9 миллиона евро.

Турнир проходил в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Российские лыжники по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда в соревнованиях не участвуют в 2022 года даже в статусе нейтральных спортсменов.