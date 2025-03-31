Военнослужащий ВС России погиб при выполнении боевой задачи под Курском

Российский военнослужащий Леонид Борисов погиб в зоне боевых действий в Курской области. Об этом в социальных сетях сообщили близкие и знакомые бойца.

Житель Ростова-на-Дону добровольно стал участником специальной военной операции в октябре 2024 года. Во время выполнения боевой задачи на территории Курской области 30 октября он погиб.

Тело военнослужащего доставили на родину. Леонида Борисова похоронили на Северном кладбище Ростова-на-Дону 29 марта.

Знакомые бойца СВО выразили соболезнования его семье. У него остались мать и дочь.

Ранее мать жителя Тюмени Михаила Калашникова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции, попросила привезти из Лисичанска прирученную им кошку. Сослуживцы нашли животное и переправили за три тысячи километров.

Тюменец возил гуманитарную помощь на передовую, затем вступил в подразделение «Ахмат» и уехал в Лисичанск. Там он прикормил котенка, но потом уехал на освобождение Курской области и погиб.