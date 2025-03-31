Сослуживцы погибшего бойца подарили его матери кошку из зоны СВО

Мать тюменца Михаила Калашникова, погибшего в зоне СВО, попросила привезти из Лисичанска прирученную им кошку. Сослуживцы нашли животное и переправили за три тысячи километров, сообщила пресс-служба правительства Тюменской области.

Калашников возил гуманитарную помощь на передовую, затем вступил в подразделение «Ахмат» и уехал в Лисичанск. Там он прикормил котенка, но потом уехал на освобождение Курской области и погиб.

«Эта кошка олицетворяет собой то место, где он находился. Получается, он пришел в июле, и этот котенок как-то прибился сразу к нему в дом. Он и кормил его, и фотографий очень много с этим котенком», — рассказала женщина.

Во время открытия мемориала к спецпредставителю губернатора по вопросам СВО Николаю Савченко подошла мать Калашникова и попросила найти животное. Подразделение ее сына давно сменило позиции, поэтому никто не верил в успех. Но кошку отыскали и переправили за три тысячи километров в Тюмень.

Кота по кличке Мага завели также бойцы российского спецназа. Военнослужащие сшили ему форму из камуфляжа.