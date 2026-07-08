Военнослужащий из Серпухова организовал летние сборы для детей бойцов СВО

Серпухович Сергей Ситников, заместитель командира бригады «Волки», организовал в Подмосковье летние сборы «Логово волков» для участников специальной военной операции, ветеранов, их семей и детей. В программе сборов — выезды в музеи, работа с психологами, активный отдых, рыбалка и мастер-классы.

Поддержать ребят 7 июля приехали другие уроженцы Серпухова: чемпион мира по боксу Марк Петровский, мастер спорта по смешанным единоборствам, руководитель организации «Герои Отечества» Максим Гузовский, представители команд FORTIS Никита Козлов и «Здоровое Отечество» Евгений Полторыхин и Виктор Осипов. Они провели тренировки, мастер-классы и пообщались с бойцами и детьми.

В мае этого года Сергей Ситников, ушедший добровольцем на фронт, удостоен благодарности Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации за самоотверженный труд и образцовую службу.