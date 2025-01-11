Военнослужащие рассказали о штурме поселка Шевченко в ДНР

Во время штурма ВС России населенного пункта Шевченко в ДНР украинские боевики активно использовали беспилотники. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода, младший лейтенант Андрей Дудников.

«Заход был сложный, активно работали БПЛА противника», — отметил военнослужащий 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Он добавил, что во время боев диверсионно-разведывательные группы ВСУ предприняли несколько попыток прорыва. По его словам, украинские военные стараются избегать стрелкового боя. В этом случае они сбегают со своих позиций, подчеркнул Дудников.

Российские войска освободили поселок Шевченко 11 января. Он находится в 10 километрах от города Красноармейск (Покровск).

По данным «Ридус», министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с установлением контроля над поселком. Глава Минобороны заявил, что военнослужащие проявили исключительное мужество, героизм и храбрость.