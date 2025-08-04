Военнослужащему из Шатуры присвоили звание Героя России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм в рамках СВО. Награду получил и житель Шатуры Юрий Пытиков.
Награждение прошло в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Полковник Юрий Пытиков долгие годы жил в Шатуре, окончил местную школу № 1.
Сейчас он командует 56-м гвардейским десантно-штурмовым ордена Отечественной войны I степени полком. Бойца наградили за вклад его подразделения в выполнение боевых задач. С высокой наградой Юрия поздравил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.
«Эта высочайшая награда является оценкой всего воинского коллектива. Это был тяжелейший, я бы сказал, титанический труд в сложнейших условиях обстановки современного боя», — сказал Юрий Пытиков.
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