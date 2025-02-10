Военнослужащему из Шатуры передали в зону СВО автомобиль УАЗ

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин передал военнослужащему из Шатуры Дмитрию автомобиль УАЗ. Его доставят в Курскую область, где участник СВО выполняет боевые задачи последние несколько месяцев.

Помимо этого, комитет воинов Отечества в Шатуре, волонтеры, сотрудники администрации и местные жители передали маскировочные сети, посылки и детские письма.

Благочинный шатурского церковного округа Иоанн провел чин освящения автомобиля и благословил бойца на ратный труд. Участник СВО Дмитрий, его жена и сын поставили свечи в Преображенском храме села Андреевские Выселки.

Дмитрий отметил, что помощь, которую оказывают неравнодушные жители, необходима. Предыдущий автомобиль сгорел во время атаки дрона, а без него невозможно выполнять боевые задачи, так как нужно преодолевать десятки километров.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.