Военнослужащему из Серпухова присвоили звание Героя Российской Федерации

Выпускника Оболенской школы Андрея Родионова удостоили звания Героя Российской Федерации. Бойца спецоперации наградили за проявленное мужество, выдающийся результат по уничтожению сил и средств противника при освобождении Суджи.

Андрею Родионову всего 23 года. Защитник продолжает семейную традицию — его дед служил в пограничных войсках. Три года назад Андрей отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Сейчас командир взвода выполняет боевые задачи на Курском направлении. Дома с победой его ждут родители, маленькая дочка и друзья.

Андрей Родионов — один из самых молодых Героев России. Ему также дважды вручали орден Мужества. Высшей награды Российской Федерации Андрея удостоили за решительные и умелые действия, проявленное мужество при освобождении Суджи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.