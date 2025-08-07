Военнослужащему из Фрязина вручили награду в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции прошло награждение военнослужащего Ивана Корохова из Фрязина. Помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа «Ахмат», Герой России, Чечни и ЛНР Апти Алаудинов вручил ему благодарственное письма за мужество.

Таким образом Ивана Корохова поблагодарили за самоотверженность и защиту национальных интересов. Боец доказал, что в тяжелейших условиях воин способен поддерживать товарищей и быть верным присяге.

«Для Фрязина эта награда — повод для особой гордости. Иван Корохов — не просто ветеран, а пример настоящего патриотизма и стойкости для молодого поколения» — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.