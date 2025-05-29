Военнопленный боевик ВСУ попросил Путина о российском гражданстве

Украинский пограничник Евгений Беспарточный, попавший в российский плен, решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выдаче ему гражданства. Об этом сообщил ТАСС .

«Я уверен, что я сделал правильное решение. Прошу своих родственников: „Пожалуйста, вытащите мою семью с Украины как можно скорее, помогайте им, пока я не выйду“, — заявил военнопленный после обращения к Путину.

На данный момент многие родственники Беспартачного уже уехали из Украины. Тетя переехала в США, а мама и сестра — в Россию. Сейчас военнопленный хочет перевезти в Россию жену и ребенка.

Пограничник также отметил, что сдался в плен добровольно.

Ранее украинские военнопленные накануне масштабного обмена 1000 на 1000 заявили, что откажутся пойти на службу снова. Они сказали, что готовы попасть в тюрьму, но вернуться в зону боевых действий.