Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая передала гуманитарную помощь военному медику с позывным Арбалет, который с 2023 года служит в зоне специальной военной операции. Врач, имеющий опыт работы в реанимации, ежедневно оказывает медицинскую помощь бойцам в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения.

Военный медик с позывным Арбалет был награжден медалями и ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации за самоотверженность и профессионализм. Во время отпуска в областном Минздраве ему вручили почетный знак «Заслуженный работник здравоохранения Московской области», что стало признанием его вклада в спасение жизней и верности врачебному долгу.

В Мытищах военному медику передали аппараты искусственной вентиляции легких, носилки, фельдшерский рюкзак, перевязочный материал, медикаменты и одежду для раненых. Ключевым грузом стал автомобиль «Буханка», который будет использоваться для транспортировки и эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения. Помимо этого, в состав гуманитарного груза вошли аккумулятор, сварочный аппарат с электродами и маскировочные сети, необходимые для обустройства позиций и ремонта техники.