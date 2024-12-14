«Военной медицины у нас нет». Боец раскритиковал онлайн-курсы медпомощи

Боец с позывным Санитар во время службы в зоне спецоперации на Украине спасал жизни и учил этому своих сослуживцев. Однажды солдат весом 70 килограммов благодаря его инструктажу вытащил товарища вдове тяжелее себя. Наука сложная, но и в ней есть дилетанты с YouTube, которых приходится переучивать на практике, рассказал Санитар в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой.

По мнению Санитара, уровень военной медицины сейчас оставляет желать лучшего.

«Военной медицины у нас, к сожалению, нет. Ее не осталась — той настоящей», — сказал он.

Он отметил, что сейчас есть множество разных онлайн-курсов, YouTube-каналов, Telegram-каналов, где обучают оказанию первой помощи. Но без практики они не помогут в боевой обстановке.

«Я [к ним] прихожу и спрашиваю, ты сам [на передовой] был? За ноль-то просто заходил? <…> [Он отвечает,]нет, не был, но я посмотрел великих знатоков в этом деле. Я называю таких людей „тренер по плаванию, который сам ни разу в бассейн не прыгал“», — раскритиковал такие методы обучения боец.

Если человек чему-то учит, он должен быть хороших специалистом с опытом, считает Санитар. По мнению бойца, виртуальная подготовка в Интернете может помочь, но лишь в спокойной ситуации.

«Там не просто техника ведь важна. Больше всего, тяжелее всего при боевом контакте — это самообладание, это свой пульс нормализовать, это забыть про свой страх, который, к сожалению, присутствует, наверное, всегда. Надо уметь с ним справляться», — резюмировал Санитар.

Ранее военный медик Фрегат рассказал, почему ранения в Курской области отличаются от тех, с которыми сталкиваются в зоне СВО. В отличие от других районов боевых действий здесь преобладают пулевые ранения.