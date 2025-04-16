Военное положение и мобилизацию на Украине продлили до 6 августа

Верховная рада проголосовала за продление мобилизации и военного положения на Украине до 6 августа. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
За военное положение проголосовали 357 депутатов, за мобилизацию — 346. В обоих случаях против выступил только один депутат — по данным издания, это Алексей Гончаренко.
Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действуют с 24 февраля 2022 года. Если бы депутаты проголосовали против продления, их срок истек бы 9 мая. Из-за этого в прошлом году не состоялись президентские выборы.
Накануне спикер Рады Руслан Стефанчук раскритиковал противников идеи о продлении военного положения. Он заявил, что они якобы действуют в интересах России, и пригрозил приравнять такую позицию к предательству.
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