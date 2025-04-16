«Кастинг Путина». В Раде вспыхнул скандал накануне голосования по военному положению

Накануне ключевого голосования в украинском парламенте его спикер Стефанчук выступил с резкой критикой в адрес возможных оппонентов инициативы о продлении военного положения в стране. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Спикер счел, что парламентарии, которые не поддержат продление военного положения, фактически действуют в интересах России. По его словам, голосование покажет «финальные результаты кастинга Путина» в Раде.

Спикер полагает, что голосование продемонстрирует, кто из народных избранников «работает против Украины» и помогает «врагам внутри страны». В своем посте он не стал называть конкретные имена, но дал понять, что подобное поведение будет приравнено к предательству.

Украинский лидер Зеленский 15 апреля направил в Верховную раду проекты законов о продлении действия военного положения и мобилизации в стране. Согласно документам, оба положения будут действовать еще как минимум 90 дней.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, чего добивается на Украине Евросоюз.