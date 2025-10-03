Военно-полевая игра «Сенежский рубеж» прошла в Солнечногорске

В парке Победы городского округа Солнечногорск развернулись события военно-полевой игры «Сенежский рубеж», предложившей участникам окунуться в атмосферу имитированных сражений времен Великой Отечественной войны с элементами реконструкции. Молодежь продемонстрировала умения тактического планирования, слаженного командного взаимодействия и навыки для выживания в полевых условиях.

Почетными гостями стали советник главы администрации городского округа Солнечногорск и участник региональной программы «Герои Подмосковья» Дмитрий Воробьев, депутат округа и член Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Михаил Каталин.

Старшеклассники местных школ, воспитанники военно-патриотического клуба и юнармейцы приняли участие в стратегической игре. Организаторы сформировали две команды, каждая из которых состояла из 12 человек. Участникам предстояло преодолеть ряд испытаний, включающих ориентирование на местности, поиск условных складов с боеприпасами, стрельбу из пневматического оружия, обнаружение и обезвреживание мин, прорыв линии обороны противника и операцию по спасению раненых товарищей.

«Игру мы придумывали практически год. Я думаю, что она станет доброй традицией и будет иметь успех в дальнейшем», — сказал начальник штаба местного отделения «Юнармии» Александр Сорокин.

Участники специальной военной операции поделились своим опытом и мудрыми советами с подрастающим поколением.

«Мы гордимся нашими ребятами и с радостью делимся с ними своими знаниями. И, конечно, большая радость и честь нам, ветеранам СВО, принимать участие в таком важном мероприятии», — отметил руководитель Ассоциации Ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля.

Победителям вручили кубки, почетные грамоты и памятные призы.