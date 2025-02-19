Военная прокуратура помогла участнику СВО из Подмосковья получить выплаты

Участник СВО из Подмосковья получил дополнительную денежную выплату на сумму более 200 тысяч рублей. Ему предоставили поддержку благодаря содействию военной прокуратуры.

Военнослужащий из Подмосковья не мог получить положенную ему выплату на протяжении нескольких месяцев. В результате ему помогла 42 военная прокуратура гарнизона, которая вступила в защиту прав бойца.

После рассмотрения случая задолженность перед военнослужащим полностью погасили — он получил более 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность помощи бойцам СВО и их семьям. Он выделил это направление одним из приоритетных в работе правительства в 2025 году.