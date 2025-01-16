Военная прокуратура помогла участникам СВО из Подмосковья получить документы

Участникам специальной военной операции из Московской области помогли получить удостоверения ветеранов боевых действий. Документы выдали после вмешательства военной прокуратуры.

Права подмосковных участников СВО восстановила 42-я военная прокуратура гарнизона.

Командование воинской части не обеспечило своевременную выдачу удостоверений ветеранов боевых действий нескольким военнослужащим. Военный прокурор вынес представление в адрес командования. После этого нарушения законодательства устранили, документы оформили и выдали бойцам.

Помощь участникам СВО и их семьям останется приоритетной задачей Подмосковья в 2025 году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул это на совещании правительства региона.