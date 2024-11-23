Военкоры СВО рассказали о работе в горячих точках волонтерам в Химках

Волонтеры городского округа Химки встретились с военными корреспондентами Евгением Лининым и Линой Корсак. Специалисты рассказали об особенностях работы в горячих точках и ответили на вопросы собравшихся.

Корреспонденты Евгений и Лина работают в зоне специальной военной операции. Они поделились своим опытом и получили благодарности от волонтеров за тяжелый труд и преданность делу.

«Многие для себя поняли, что это не их история, что война — это не для каждого. Начиная от каких-то психологических моментов, заканчивая бытовыми аспектами», — отметила военный корреспондент Лина Корсак.

Ранее Евгений и Лина тоже выполняли волонтерские задачи. Они доставляли воду и продукты в осажденные города, вывозили людей и животных из-под отстрелов.

Напомним, что в Химках активно поддерживают бойцов специальной военной операции. Только за этот год неравнодушные жители, волонтеры, депутаты и общественные деятели собрали свыше 500 тонн гуманитарного груза.

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