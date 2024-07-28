Военкоры показали кадры, как украинский спецназ штурмует дом с горловскими бойцами в Торецке

«РВ»: спецназ ВСУ попытался штурмовать дом с горловскими бойцами в Торецке

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пригороде Торецка украинский спецназ попытался взять штурмом здание, в котором укрепились горловские бойцы. Уникальные кадры боев показали военкоры «Русской весны» в Telegram-канале.

На видео украинские боевики нацепили белые повязки и пошли штурмом на трехэтажный полуразрушенный дом, в котором закрепилось российское подразделение. Маневры ВСУ снял оператор, предположительно, FPV-дрона. Информацию о наступлении боевиков передали на позицию российских войск, которые удерживали половину дома.

Военкоры сообщили, что противник не смог выбить горловских бойцов с позиций и откатился. Группировка войск «Центр» продолжает штурмовать пригороды в нескольких направлениях.

В Торецке солдаты ВСУ пытались расстрелять из автомата сослуживцев, которые сдались в плен ВС России. Раненых украинцев с поля боя вытаскивали российские военные.

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