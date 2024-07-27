Военкоры показали эпичные кадры уничтожения украинского танка маленькой FPV-«птичкой»

«РВ»: расчет FPV-дронов у Константиновки уничтожил очередной танк ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Очередной украинский танк уничтожили на Южно-Донецком направлении. Военкоры «Русской весны» в Telegram-канале показали кадры эпичного удара FPV-дрона по боевой машине.

«Эпичные кадры: танк ВСУ у Константиновки сожгла маленькая птичка 242-го полка», — подписали видео авторы поста.

Расчет FPV-дронов 242-го полка 20-й дивизии Вооруженных сил России уничтожил очередной украинский танк. Российские бойцы штурмуют Константиновку на Южно-Донецком направлении, отметили военкоры.

Село Ивано-Дарьевка перешло под контроль российских войск, об этом 23 июля сообщило Минобороны. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи.

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