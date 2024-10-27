Военкор заявил об успехах ВС России в Селидово

Военкор Котенок: организованной обороны ВСУ в Селидово в ДНР уже не существует

ВСУ утратили способность организованно обороняться в городе Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Селидово организованной обороны противника уже не существует. Разрозненные очаги сопротивления выявляют и уничтожают в ходе зачистки. Идет пленение и отлов блуждающих военнослужащих ВСУ. Город вернулся к России», — написал он.

Ранее в Сети появилось видео, как российские бойцы 80-го гвардейского полка ворвались в Селидово с юга на объятом огнем танке. ВС России взяли под свой контроль около 80% территории населенного пункта, вынудив противника отступить на северо-запад.

Город попал в окружение еще в начале октября. Британский аналитик Александр Меркурис критиковал командование ВСУ из-за затягивания приказа об отводе военных из Селидово.