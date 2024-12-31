Военкор Татаринов объявил об освобождении села Терны в ДНР

Российские военные освободили село Терны в Донецкой Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

Он подчеркнул, что населенный пункт от украинских боевиков зачистили еще не полностью, потому что они спрятались в жилых домах, поэтому их можно даже не считать.

«Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года… Если не считать несколько домов (а мы уже не будем их считать), то еще одна долгожданная победа русской армии», — написал Татаринов.

Как напомнило Ura.ru, по итогам 2024 года российские военные освободили 214 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции и Курской области. Самыми значимыми месяцами для продвижения стали май и сентябрь.

В последний день уходящего года военный корреспондент Юрий Котенок объявил, что российские войска установили полный контроль над городом Курахово в Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул, что сейчас на окраинах идет последняя зачистка от украинских боевиков.