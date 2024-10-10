Военкор сообщил о прорывах ВС России в Курской области

Военкор Подоляка: армия РФ начала прорыв по всей линии фронта под Курском

Российские войска начали активно прорываться по всему фронту в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Курская область — наступление ВС РФ 10 октября 2024 года: прорывы по всему фронту. У противника здесь сегодня второе „10 сентября“ (день нашего первого прорыва в Курской области)», — написал он.

Военкор указал, что украинские бойцы, находящихся в населенном пункте Любимовка, отсекли от остальных формирований Вооруженных сил Украины. Части групп боевиков ВСУ, которые дислоцировались севернее и северо-восточнее района Ольговки и Шептуховки, пытаются отойти назад.

По данным Telegram-канала Mash, российские войска перешли ко второй фазе активного контрнаступления в Курской области. Они взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа — Коренево.