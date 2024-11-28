Военкор Симонов рассказал, что пулеметчик ВСУ перепутал позиции и поразил порядка 20 сослуживцев

Украинский пулеметчик ликвидировал около 20 своих сослуживцев, перепутав позиции в ходе боя в зоне специальной военной операции (СВО). Военный запрыгнул в траншею и открыл огонь по соотечественникам. Об этом рассказал военный корреспондент RT Александр Симонов со ссылкой на штурмовиков, участвовавших в сражении.
По опубликованной информации, по итогу боя пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен. Эффективному бойцу предложили подписать контракт с министерством обороны России, однако он отказался, отметил Симонов.
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