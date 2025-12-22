Пожар вспыхнул на объекте энергетики в Одесской области

В Одесской области на Украине поврежден объект энергетики. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Есть повреждение объекта энергетики с последующим возгоранием», — написал он.

По словам Кипера, повреждение также получило здание с удобрениями и сельхозтехникой. Огнеборцы ликвидировали возгорания.

Несколько дней назад российская армия нанесла мощный удар по важным объектам инфраструктуры в Одесской области. Под обстрел попали мосты, склады с оружием и энергетические объекты. В различных районах пропал свет, а над городом полыхает зарево.

Ранее в порту Одессы загорелся грузовой танкер с генераторами. Груз предназначался для поставки в соседнюю Румынию.