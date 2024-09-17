Военкор раскрыл подробности гибели Гудвина и Эрнеста

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил в Telegram-канале подробности о расследовании гибели операторов БПЛА с позывными Гудвин и Эрнест в зоне СВО. Об этим журналисту рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника военкора, 87-й полк, где служили Гудвин и Эрнест, не принимал участие в штурмах. Он удерживал уже занятые ВС РФ позиции. По неуточненным данным, солдаты попали под атаку ВСУ, когда ушли с позиций ночевать в частный дом, который потом обстрелял украинский беспилотник «Баба Яга». Во время удара оба военнослужащих вели переписку через гаджеты.

«Около 22:00 в результате сброса на дом с украинского БПЛА „Баба Яга“ противотанковой мины ТМ-62 несколько военнослужащих, включая Эрнеста, погибли. Другие получили ранения», — передал Коц слова собеседника.

Тело Гудвина еще не нашли, поэтому военный числится без вести пропавшим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать смерть Эрнеста и Гудвина. Он отметил, что министр обороны Андрей Белоусов уже дал все необходимые поручения по вопросу расследования их гибели.