Военный корреспондент Мурад Газдиев побывал в селе Заолешенка и показал изнутри магазин «Пятерочка», разграбленный ВСУ в ходе вторжения в Курскую область. Кадры опубликовал Telegram-канал RT .

«Вот печально известный супермаркет „Пятерочка“, на котором оставляли какие-то метки практически все находившиеся здесь украинские подразделения», — рассказал военкор.

Газдиев пояснил, что это произошло потому, что это одно из первых крупных зданий, увиденных украинскими боевиками после вторжения в регион.

На кадрах видно, что в магазины разбиты практически все стекла, свисают провода, повсюду валяются коробки, ящики и обломки навесного потолка.

Военкор добавил, что магазин стал символом нападения Украины на Курскую область, чем-то вроде «неофициального мемориала». Кроме того, для многих украинских боевиков он оказался еще и последним местом, где они оставили какие-то надписи.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил сохранить легендарную «Пятерочку» в Судже, разграбленную ВСУ. По его словам, она станет напоминанием будущим поколениям об испытаниях, пережитых курянами в оккупации.