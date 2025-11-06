Военкор Коц: спецоперация закончится нескоро, так как еще не начиналась

Специальная военная операция завершится нескоро, так как еще не начиналась. Поэтому России нужно готовиться к новым вооруженным конфликтам, предупредил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По его мнению, после того как боевые действия на территории Украины закончатся, сразу начнется конфликт с Польшей. В подтверждение своего прогноза Коц указал на планы Варшавы по подготовке 400 тысяч добровольцев

«Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся», — написал журналист.

При этом Коц задался риторическим вопросом, против кого власти Польши планируют использовать новую армию.

Ранее президент Владимир Путин призывал не загадывать сроков окончания спецоперации, ведь в любом случае победа будет за Россией. Он отметил, что российская армия является одной из самых боеспособных, противопоставив ей украинскую, которая воюет оружием НАТО.