Расположенный в Херсонской области Антоновский мост устоял после многочисленных ударов ракетами HIMARS со стороны ВСУ, но стал непригоден для проезда транспорта. В такое же состояние можно привести все переправы на Украине, которые используют для доставки топлива. С такой идеей выступил военный корреспондент Александр Коц .

В качестве доказательства он привел снятые на Антоновском мосту кадры в 2022 году.

Коц пояснил, что повреждение мостов заставит украинцев перейти на возведение понтонов, которые долго не продержатся под ударами беспилотников.

«Привычного маршрута лишается 60% импорта топлива на Украину (идущие через дунайские порты), а это неминуемо приведет к росту цен и дефициту бензина», — пояснил Коц.

Военкор отметил, что это также скажется на поставках вооружений для украинских боевиков.

На границе останется только несколько пунктов пропуска, через которые ВСУ смогут получать военную помощь, а значит, быстрее попадут в поле зрения российских войск.

Украинские боевики регулярно обстреливали Антоновский мост после начала специальной военной операции. Переправа получила значительные повреждения.

В июле 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о попытке группировки ВСУ высадиться у поврежденного моста на левом берегу Днепра. Он подчеркнул, что российские военные потопили четыре вражеские лодки, где находились около 100 боевиков.