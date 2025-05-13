Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным

Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным — не более, чем «дешевый прием», который нужен, чтобы заставить действовать человека импульсивно. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военкор Александр Коц.

По мнению журналиста, выдвигая такие предложения в то время, как для встречи самих лидеров пока нет никакого «сущностного наполнения», Зеленский «развел сам себя».

«Участие Владимира Путина в переговорах не предполагалось в том числе и поэтому. Зачем нам участвовать в чужом цирке», — заявил военкор.

Он напомнил, что подобные методы уже применялись ранее в Вашингтоне.

При этом он отметил, что если Украина действительно готова к серьезному диалогу, то в России «есть серьезные переговорщики».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибудет в Стамбул 15 мая и будет ждать украинскую сторону для переговоров. Кто поедет на переговоры, станет известно после указания Путина.