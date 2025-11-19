Российским бойцам удалось прорвать одну из наиболее долго удерживаемых линий фронта ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

Журналист отметил, что ВС России вошли в город Северск и уже контролируют не меньше 20% его территорий.

Также в беседе с Репке боевик ВСУ с позывным Мучной признал «проседание» южного фланга Северска и прорыв российских бойцов в частный сектор.

Ранее стало известно, что появление в южной части города штурмовиков ВС России говорит о начале инфильтрации российской пехоты. Не исключено повторение красноармейского сценария.