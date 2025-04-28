Военный корреспондент проекта «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников поделился мнением с РИАМО о роли гуманности и великодушия в достижении победы России.

По его словам, русская армия и народ демонстрируют удивительную терпимость даже к побежденным врагам. Военнослужащие ВС РФ, действующие на передовой под постоянным огнем противника, берут на себя ответственность, собирая останки погибших врагов. В таком акте присутствует и гуманный элемент: тела впоследствии используются для обмена сторонами конфликта.

«„Мы не воюем с мертвыми!“ — такие слова я не раз слышал от наших бойцов и командиров», — заявил журналист.

Гусельников также отметил, что человечность и благородство русских — настоящая сила нации. Эти качества, а также готовность простить украинцев помогут России победить, считает военкор.