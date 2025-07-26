Военкор Филатов вышел на связь после удара дрона в ДНР

Российский военкор Андрей Филатов сообщил, что не пострадал из-за атаки FPV-дрона в Донецкой Народной Республике. Он написал об этом в своем Telegram-канале .

Журналист вышел на связь и опроверг появившиеся в Сети слухи о своей гибели.

«Работаем дальше. Посты нарастим и сместим», — отметил он.

Филатов добавил, что перестал выходить на связь, потому что был в дороге.

Сообщения об исчезновении военкора появились 25 июля. Его коллега Юрий Котенок рассказал, что Филатов попал под удар дрона под Красноармейском. Рядом с местом атаки обнаружили мотоцикл, камеру и личные вещи. Позже Котенок подтвердил, что с Филатовым все в порядке.