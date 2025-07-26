Военкор Андрей Филатов пропал в зоне СВО после удара FPV-дрона

Военный корреспондент ТК Russia Today Андрей Филатов пропал в зоне СВО. Об этом написал его коллега Юрий Котенок.

«Предварительно, он попал под удар украинского FPV-дрона. Сообщается, что обнаружены его мотоцикл и камера», — отметил военкор.

Котенок подчеркнул, что все новости о пропаже журналиста идут с приставкой «предположительно», официальной информации пока нет.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что журналист Ростислав Журавлев погиб два года назад в результате спланированной атаки украинских боевиков. Военкор освещал ситуацию с передовой СВО и погиб при исполнении профессионального долга.