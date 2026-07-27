Военкор Дмитрий Невзоров получил медаль Запорожской области

Военный корреспондент aif.ru Дмитрий Невзоров получил медаль ордена «За заслуги перед Запорожской областью». Он стал единственным гражданским лицом среди награжденных, сообщили в издании.

В список также вошли военнослужащие 3-го добровольческого отряда «БАРС», с некоторыми из которых Невзоров работал на передовой. По словам корреспондента, с 2023 года он более 10 раз приезжал в Запорожскую область.

«Был в Метополе, Токмаке, Мирном, Нестерянке. Новый 2024 год встречал в Запорожье прямо на позиции, метрах в 300-500 от позиций боевиков», – сказал Невзоров.

Он добавил, что в апреле того же года совершил в регионе один из самых запоминающихся выходов на «охоту за птицами», то есть за беспилотниками ВСУ.

Награду журналист получил за выдающиеся персональные заслуги и личный вклад в укрепление государственности и обороноспособности Запорожской области в период проведения СВО. Корреспондент отметил, что формулировка очень точно отразила его работу в зоне боевых действий и взаимодействие с военнослужащими «БАРСа».

Ранее герою специальной военной операции Дмитрию Курскому и его семье вручили новый автомобиль «Лада Веста». Акцию организовал депутат Госдумы и артист Денис Майданов при поддержке «АвтоВАЗа».